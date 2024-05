O prémio de melhor avançado do mês de abril da II Liga foi atribuído a Chuchu Ramírez, do Nacional. O avançado venezuelano, de 26 anos, recolheu 25,49 por cento dos votos, graças aos dois golos anotados no triunfo sobre Benfica B (3-1) e Belenenses (1-3).

Disputando a totalidade dos quatro encontros – três vitórias e um empate, em Paços de Ferreira – o avançado do Nacional mereceu o voto da maioria dos treinadores da II Liga, superando Wendel Silva, do FC Porto B (17,65 por cento), e Bryan Róchez, da União de Leiria (10,46 por cento).

Terceiro prémio para o CD Nacional 😳, com Jesus Ramirez a ser Continente Avançado do Mês na #LigaPortugalSABSEG 🏆



O teu voto seria igual ao dos treinadores?#LigaPortugal #criatalento #CDN pic.twitter.com/amvYtRa7yT — Liga Portugal (@ligaportugal) May 14, 2024

Ora, o avançado dos portistas recorreu às redes sociais para expressar o desagrado.

Em abril, Wendel Silva bisou no triunfo em Viseu (0-2), marcou na visita à Vila das Aves (0-2) e anotou outro golo na receção ao Santa Clara (2-2). Como tal, conseguiu quatro golos em quatro encontros, arrecadando por três vezes o prémio de melhor em campo.

«Joguei vólei em abril», lamentou.

Aos 23 anos, o ponta de lança cumpre a segunda temporada pelos dragões. Ao cabo de 29 partidas na II Liga, Wendel Silva leva 18 golos e oito assistências. Na calha para integrar a equipa principal, o brasileiro esteve no banco na visita ao Casa Pia e a Chaves.