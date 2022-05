Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa a vitória sobre o Benfica, na Luz (0-1), e consequente conquista do título nacional 2021/22:

[Benfica e Sporting foram dizendo, ao longo da época, que o FC Porto estava na frente devido aos erros de arbitragem. O FC Porto é campeão por causa da arbitragem?] «Depois de ganhar 1-0 aqui, e depois do trajeto fantástico que fizemos… Aproveito para dar os parabéns aos rivais: o Sporting foi um rival duro, e os jogos com o Benfica foram sempre muito difíceis. Temos de realçar o trabalho dos jogadores, a evolução ao longo da época, com muitos jogadores da formação. Tivemos uma derrota e batemos já o recorde de pontos da Liga. Há muitas coisas positivas para se responder.»

[o seu futuro será no FC Porto] «O meu futuro é tentar ganhar a Taça de Portugal.»

[sobre o que está a sentir com a conquista de mais um título nacional] «Estou obviamente contente. Há várias formas de mostrar alegria. Não sou o mais efusivo no banco, e propriamente a festejar. Sinto uma alegria enorme, principalmente pelos jogadores. O apoio dos adeptos tem sido fantástico, ao longo deste trajeto que ainda não acabou. Se calhar no dia 22 vão ver-me com um sorriso ainda maior. A minha família sofre muito com esta profissão. E como faço sempre, ao longo das minhas conquistas, dedico-as também aos meus falecidos pais.»

«Quando acabam os jogos sinto necessidade de relaxar a nível emocional. Vem um sentimento nostálgico, de pensar em pessoas importantes da minha vida, profissional e pessoal. Não sou o treinador ideal para conferencias pós-conquistas, mas é o que temos.»