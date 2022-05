Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa a vitória sobre o Benfica, na Luz (0-1), e consequente conquista do título nacional 2021/22:

[sobre os títulos conquistados num dos períodos mais difíceis do FC Porto, a nível financeiro] «Vocês sabem que, quando entrei aqui, em 2017, havia muita dificuldade, a nível financeiro. Conseguimos, com muito trabalho, e com boas campanhas europeias, ajudar o clube. Foram vendidos vários jogadores. O trabalho foi de bom nível. Tenho uma equipa técnica de grande nível, diferentes departamentos. Tem sido um trajeto difícil e desgastante. Alguém dizia que ganhar um titulo no FC Porto valia como vários títulos noutros lados. Temos rivais com muito peso, muita força. Sinto-me feliz com estas conquistas. Estava superfeliz se tivesse conquistado mais dois campeonatos. A exigência é máxima, e quem está neste clube sabe que temos de dar o máximo de nós. Não foi um trajeto nada simples. O meu futuro, volto a frisar, passa por trabalhar estas duas semanas para conquistar a Taça no dia 22. Tive dois dissabores grandes no Jamor, como sabem, ambos nos penaltis com o Sporting. Primeiro com o Sp. Braga e depois pelo FC Porto. Espero agora que à terceira seja de vez. Tenho um carinho muito grande pela Taça e por aquele estádio. Seria um feito fantástico, em cinco anos, conquistar duas vezes a dobradinha.»