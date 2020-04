Paulo Machado foi o convidado desta quarta-feira do «FC Porto em casa», e lembrou os tempos em que era uma espécie de caloiro do plantel principal dos dragões.

O médio de 34 anos reconheceu que fazia um pouco de tudo e recordou quando Vítor Baía lhe pediu para ligar o carro e não conseguiu, tudo porque estava mais habituado a abrir viaturas sem o recurso à... chave.

«Eu fazia tudo. Ia buscar água, às vezes ia buscar os fatos ao Costinha. Ia buscar ao Porsche dele, às vezes via-me à nora. Ensinaram-me a abrir sem chave, quando se vai com chave é complicado», começou por dizer.

«Já com o Baía... uma vez estava a tomar banho e deu-me as chaves para eu lhe ligar o carro, um SLR. Andava de Fiat Uno no Cerco e meteu-me a abrir um SLR, quando cheguei ao carro não encontrei botão nenhum para ligar o carro. Ele chegou: ‘Então não está o carro a trabalhar?’. E eu: ‘Gostava de saber onde é que se liga’. É que nem para meter a vareta dava», atirou.