Convidado do FC Porto em casa, Paulo Machado recordou os tempos que fez parte do plantel principal dos dragões, ainda muito jovem.

O médio de 34 anos lembrou o dia em que levou umas chuteiras – oferecidas por Vítor Baía – com uma parte vermelha para o treino e irritou Jorge Costa.

«Uma vez cheguei ao balneário e tinha uma caixa grande com 20 chuteiras lá dentro. Arredei aquilo, mas o Vítor Baía disse-me que as chuteiras eram para mim. Abri a caixa, tirei umas que tinham uma parte vermelha e fui para o treino», começou por contar.

«Entretanto o ‘Bicho’ [Jorge Costa] estava muito agressivo, deu-me para aí cinco ‘frutas’ [entradas duras] e eu sem perceber porquê. Cheguei ao balneário, fui tomar banho e quando voltei as chuteiras estavam cortadas e no caixote do lixo. Falei com ele e disse-me que as tinha cortado por serem vermelhas», prosseguiu.

Paulo Machado defendeu que não era fácil ter lugar na equipa naquela altura (épocas 2003/04 e 2005/05) e falou ainda do dia em que Mourinho teve de interromper um meiinho para o ajudar.

«Estava num ‘meiinho’ com o Deco, o Benni McCarthy, o Alenitchev e já não me lembro quem era o outro jogador. Era a um toque, estive lá dez minutos e nunca consegui sair do meio. O Mourinho teve de acabar com aquilo para eu poder sair.»