O FC Porto anunciou esta quarta-feira o lançamento de equipamentos especiais em apoio à APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Com o objetivo de sensibilizar para o problema da violência doméstica, a camisola, com edição limitada, inclui pormenores em roxo, para que a cor normalmente associada a marcas de agressão se transforme em símbolo de solidariedade e apoio.

O roxo deve ser vestido e nunca marcado na pele. «Roxo é para vestir e não para marcar.» Este é o mote da campanha.

Nesse sentido, a equipa utilizará as camisolas, de forma exclusiva, no próximo jogo frente ao Leixões SC no domingo, às 15h.

Os dragões anunciaram ainda que alargarão a parceria com a APAV a outras iniciativas para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação de Violência contra as Mulheres, a 25 de novembro, no dia seguinte ao duelo com o Leixões, onde este tema estará bem presente.

Tudo isto com o propósito de consciencializar para este problema, transformando dor em esperança e fazendo da cor roxa o mote para esse alerta.