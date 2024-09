O FC Porto bateu, na manhã deste domingo, o recorde de assistência em jogos femininos de futebol em Portugal, com 31.093 espetadores no Estádio do Dragão, para o jogo de apresentação da equipa feminina, ante a União de Leiria.

Num jogo que tinha entrada livre, o Estádio do Dragão foi palco, pela primeira vez, de um jogo feminino de futebol com mais de 30 mil espetadores no país, entre jogos oficiais e particulares.

A nova marca supera os 27.221 adeptos do Benfica-Sporting, no Estádio do SL Benfica, a 26 de março de 2023, em jogo da 17.ª jornada da Liga.

Quanto ao jogo, o FC Porto goleou a União de Leiria, por 9-0.

Matilde Vaz inaugurou o marcador aos dois minutos, Verónica fez o 2-0 (15m), Catarina Pereira o 3-0 (15m), Inês Oliveira o 4-0 (36m) e Verónica, que bisou, o 5-0 (43m) antes do intervalo.

Na segunda parte, Renata Correia fez o 6-0 (49m), Lara Gabriel o 7-0 (60m), Carol Brito o 8-0 (86m) e Carocha fechou as contas, com o 9-0 aos 88 minutos.