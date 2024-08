A III Divisão Nacional feminina de futebol vai contar, na época 2024/25, com um recorde de 77 clubes, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O terceiro escalão feminino conta com mais dez clubes do que a III Divisão Nacional de 2023/24, sendo que o número de clubes participantes tem vindo a aumentar a cada temporada, desde 2020/21.

Entre os clubes que vão competir na III Divisão Nacional está o FC Porto, que parte para a primeira época com uma equipa feminina de futebol e, segundo o Maisfutebol apurou junto de fonte próxima da competição, Leixões SC, GDR Soalhães, Sporting Clube da Cruz, FC Parada e CF Oliveira do Douro vão ser os cinco adversários das portistas na primeira fase.

Nesta fase inicial do campeonato, há 12 séries de seis clubes cada (uma delas terá o FC Porto) e uma série de cinco clubes, de acordo com a localização geográfica, segundo o formato publicado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Os primeiros classificados de cada uma das 13 séries e os três melhores segundos classificados, num total de 16 clubes, apuram-se para a segunda fase. Os restantes clubes apuram-se para a Taça Nacional feminina de promoção.

Na segunda fase, os 16 clubes apurados são divididos em duas séries de oito clubes cada e o primeiro classificado de cada uma dessas duas séries sobe à II Divisão, enquanto os 2.ºs classificados disputam um play-off com equipas da II Divisão.

O sorteio do campeonato realiza-se a partir das 15 horas da próxima segunda-feira, dia 26, no Auditório 2 da Cidade do Futebol.

O campeonato da III Divisão Nacional arranca a 29 de setembro