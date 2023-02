A SAD do FC Porto enviou nesta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários o Relatório e Contas do primeiro semestre da temporada 2022/23, onde se destaca um prejuízo de 9,891 milhões de euros.

Os proveitos operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores, cresceram 12,047 milhões relativamente ao 1º semestre de 2021/2022, enquanto os custos operacionais aumentaram 17,475 milhões.

Os dragões registaram um valor positivo nos Resultados operacionais, na ordem dos 1,430 milhões.

O passivo da SAD do FC Porto situava-se em 481,370 milhões de euros em 31 de dezembro de 2022, «registou uma redução significativa, de 48,747 milhões, essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos, em 41,800 milhões, o que representa um corte de 15%, face a junho de 2022, do passivo remunerado do Grupo», salienta a SAD portista.

O ativo, refira-se, situava-se em 359,342 milhões de euros em 31 de dezembro de 2022.

Os capitais próprios, desta forma, registam um valor negativo de 122,028 milhões de euros, superior ao valor apresentado a 30 de junho de 2022 (111,668 milhões).