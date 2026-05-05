A SAD do FC Porto vendeu a participação que detinha na mediadora de seguros Porto Seguro.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores, a FC Porto SAD informa que a empresa criada em 1995 - detida em 95 por cento pela sociedade azul e branca e em 5 por cento pelo clube - foi vendida à MDS - Corretor de Seguros, S.A. com uma «valorização de 10 milhões de euros para 100 por cento do capital».

«A Porto Seguro tinha à data de conclusão da operação uma posição de Net Cash positiva, pelo que o encaixe financeiro global da operação será ligeiramente superior aos 10M€, devendo gerar uma mais valia para a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD de cerca de 9M€», lê-se ainda na nota, na qual é referido que foi estabelecida com a MDS uma parceria comercial de longo prazo que inclui a contratação de seguros do Grupo FC Porto e ofertas para sócios, adeptos, colaboradores e outros parceiros do clube.

«Os objetivos inserem-se naquilo que tem sido a nossa estratégia de simplificação da estrutura empresarial do grupo e de reforço da sustentabilidade financeira», explicou José Pereira da Costa, CFO da SAD do FC Porto, em declarações aos canais do clube azul e branco.

A Porto Seguro fechou o exercício de 2024/25 com receitas de 1,079 milhões de euros e um lucro a rondar os 500 mil euros.