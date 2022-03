Pena tem participado nos jogos mais recentes dos veteranos do FC Porto, apelidados de FC Porto Vintage, e demonstra que o instinto goleador continua presente. Neste sábado, o brasileiro bisou frente às velhas guardas do Rio Ave, no Olival (2-1).

O melhor marcador da Liga 2000/01, atualmente com 48 anos, começou por fazer a recarga após um cabeceamento de Rui Barros, que o guarda-redes do Rio Ave não conseguiu segurar. Ainda na primeira parte, Pena entusiasmou os adeptos com uma arrancada ao seu estilo, ultrapassando um adversário antes de picar a bola com o pé esquerdo, assinando um golaço.

Na etapa complementar, Hélder Sousa reduziu para os Veteranos do Rio Ave, também ele com um golo de belo efeito, na sequência de um remate de fora da área.

O FC Porto Vintage, treinado por Baltazar Morais, apresentou os seguintes jogadores: Rui Barros, Bruno Vale, Filipe Oliveira, Ricardo Silva, Paulo Assunção, Pena, Rubens Júnior, Malafaia, Edgar, Cintra, Miranda, Costinha, André, Nicolay, Marco António, Telmo, Rui Cruz, Paulo Pereira, Pedro Bastos e Marinho.

VEJA O GOLAÇO DE PENA: