A equipa B do FC Porto, que vai disputar a II Liga em 2025/26, venceu esta sexta-feira o Marinhense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo de pré-época, apurando-se para a final do Torneio da Marinha Grande.

O defesa Felipe Silva, contratado em definitivo depois de ter jogado emprestado pelo Gil Vicente em 2024/25, foi protagonista no resultado, ao abrir e fechar o marcador, com golos aos 45 e 63 minutos. Pelo meio, o avançado Leonardo Vonic fez o outro golo, ao minuto 55.

O treinador do FC Porto B, João Brandão, fez alinhar o seguinte onze inicial: Gonçalo Ribeiro, Dinis Rodrigues, António Ribeiro, Felipe Silva, Kaio Henrique, Tiago Silva, Bernardo Lima, Kotaro Nagata, Tiago Andrade, Gonçalo Sousa e Trofim Melnichenko. Jogaram ainda Ángel Alarcón, Yoan Pereira, Mateus Mide, Rafael Magalhães, Mamadu Queta, Dennis Konney, Leonardo Vonić e Anhá Candé.

No sábado, a partir das 18h30, o FC Porto B joga a final do torneio, ante o Caldas SC, da Liga 3, no Estádio Municipal da Marinha Grande. O Caldas apurou-se para a final ao vencer o Sp. Covilhã, também da Liga 3, no desempate por penáltis (4-2), depois do empate a um golo.