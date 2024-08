O FC Porto anunciou a contratação de Felipe Silva, que chega aos dragões proveniente do Gil Vicente.

O defesa-esquerdo brasileiro, de 22 anos, reforça a equipa B dos azuis e brancos por empréstimo com opção de compra.

Felipe Silva chegou ao futebol português na época passada e foi utilizado em nove jogos do Gil Vicente. Antes disso atuou no Avaí do país natal.