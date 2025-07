O FC Porto oficializou, esta terça-feira, a contratação de Felipe Silva.

Através das redes sociais e em comunicado, os azuis e brancos anunciaram a compra do passe do jovem de 23 anos, que fica com um contrato válido para as próximas quatro temporadas (2029). Cedido por empréstimo do Gil Vicente na última temporada, Felipe Silva fez três golos em 31 jogos pela equipa B.

«Estou muito feliz, era uma coisa que queria desde que assinei por empréstimo pelo FC Porto. Na altura fiquei muito feliz, mas a minha vontade era assinar em definitivo. É a realização de um sonho. Quero melhorar a cada dia para concretizar o objetivo que tenho de chegar à equipa A», afirmou aos órgãos de comunicação do clube.