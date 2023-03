Felipe, defesa-central agora ao serviço do Nottingham Forest, recordou a sua passagem pelo FC Porto e salientou a exigência que Sérgio Conceição tem com os jogadores em relação ao peso, lembrando um episódio curioso.

«Estive três anos em Portugal e comi francesinha duas vezes. O Sérgio Conceição preocupa-se muito com o peso, com a parte corporal, não podíamos passar nem sequer um bocadinho. Tinha de ter cuidado com a alimentação, porque ele dá bastante importância a isso. Então, comia pouco…. E quando eu comi ele claramente nem soube...», revelou em entrevista à Eleven Sports o internacional brasileiro de 33 anos.

Felipe jogou no FC Porto entre 2016 e 2019. Em janeiro último o central deixou o Atlético de Madrid em definitivo para assinar até 2024 com o Nottingham Forest, clube da Premier League pelo qual fez três jogos até ao momento.