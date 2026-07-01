Daniela Santos é o mais recente reforço da equipa de futebol feminino do FC Porto para a próxima temporada. A defesa de 22 anos trocou o Benfica pelos azuis e brancos.

A jogadora deu os primeiros passos no Prainha FC, nos Açores, e terminou a formação nas águias. Ainda chegou a fazer alguns jogos pela equipa principal encarnada, entre 2021 e 2024, mas foi após o empréstimo ao Estoril, em 2024/25, e ao Valadares Gaia, na última temporada, que começou a ganhar maior notoriedade.

Na próxima época Daniela vestirá a camisola número 30 do FC Porto e integrará a equipa que se estreia na primeira divisão de futebol feminino.

RELACIONADOS
Cláudio Ramos: «Voltamos com muita vontade e na máxima força»
FC Porto avalia investida por Marcos Leonardo e tem forte concorrência de Itália
FPF: denúncia de Duarte Gomes remetida ao Ministério Público, clubes reagem