FC Porto
Há 41 min
OFICIAL: Daniela Santos deixa o Benfica e ruma ao FC Porto
Defesa junta-se à equipa de futebol feminina dos dragões
CR
Defesa junta-se à equipa de futebol feminina dos dragões
CR
Daniela Santos é o mais recente reforço da equipa de futebol feminino do FC Porto para a próxima temporada. A defesa de 22 anos trocou o Benfica pelos azuis e brancos.
A jogadora deu os primeiros passos no Prainha FC, nos Açores, e terminou a formação nas águias. Ainda chegou a fazer alguns jogos pela equipa principal encarnada, entre 2021 e 2024, mas foi após o empréstimo ao Estoril, em 2024/25, e ao Valadares Gaia, na última temporada, que começou a ganhar maior notoriedade.
Na próxima época Daniela vestirá a camisola número 30 do FC Porto e integrará a equipa que se estreia na primeira divisão de futebol feminino.
Daniela Santos reforça #FCPortoW ⚽— FC Porto (@FCPorto) July 1, 2026
➡ Defesa ℹ 22 anos Internacional 🇵🇹 pic.twitter.com/S6RojdvMdw
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS