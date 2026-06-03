O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que Karoline Lima, Catarina Pereira, Inês Oliveira, Laerke Tingleff, Adriana Semedo, Beatriz Amorim, Cristina Ferreira, Verónica Khudyakova e Mady Soumaré estão de saída do clube, após terminarem o contrato.

Na temporada passada, recorde-se, as jogadoras ajudaram na conquista da segunda divisão. Em comunicado, o clube agradece pelo «trabalho desenvolvido e o profissionalismo demonstrado».