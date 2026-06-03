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Há 23 min
OFICIAL: FC Porto anuncia saída de nove jogadoras
Defesas e avançadas não renovaram com o emblema azul e branco
AL
Defesas e avançadas não renovaram com o emblema azul e branco
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O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que Karoline Lima, Catarina Pereira, Inês Oliveira, Laerke Tingleff, Adriana Semedo, Beatriz Amorim, Cristina Ferreira, Verónica Khudyakova e Mady Soumaré estão de saída do clube, após terminarem o contrato.
Na temporada passada, recorde-se, as jogadoras ajudaram na conquista da segunda divisão. Em comunicado, o clube agradece pelo «trabalho desenvolvido e o profissionalismo demonstrado».
Para sempre na nossa história 💙— FC Porto (@FCPorto) June 3, 2026
Obrigado por tudo o que deram ao FC Porto e as maiores felicidades para o futuro. pic.twitter.com/ClqCgatfec
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