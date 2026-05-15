O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Eliza Turner até 2028. A média, que é a terceira melhor marcadora da equipa azul e branca, chegou à cidade Invicta no verão de 2025.

Esta temporada, a jogadora de 23 anos conquistou o título da II Liga feminina e, por consequência, a subida à Liga BPI, bem como a qualificação para a primeira final da Taça de Portugal Feminina da história do FC Porto, num jogo que marca o primeiro Clássico de sempre na história do futebol feminino português, frente ao Benfica.

Ao serviço do FC Porto, a norte-americana soma 12 golos em 25 jogos, sendo que o último foi apontado na vitória sobre o Clube de Albergaria (1-0), no jogo da festa do título.