Depois da vitória frente ao Marítimo a contar para a Taça de Portugal Feminina, o FC Porto empatou frente ao V. Guimarães (2-2) na primeira mão da meia-final.

Apesar de participarem numa divisão inferior, as «azuis e brancas» não se fizeram rogadas frente ao conjunto vimaranense que ocupa o primeiro escalão do futebol feminino.

No primeiro tempo, Vanessa Marques bisou na partida (27m, 38m) e colocou o V. Guimarães a vencer por 2-0 no período de descanso. Com o bis, a média de 29 anos chegou aos cinco golos na temporada. Lenka Mazuchova, que chegou neste mercado de inverno à equipa da invicta, empatou a partida em cima do final da partida (90m).

A segunda mão da eliminatória está marcada para dia 18 de março, no CTFD Jorge Costa. A equipa feminina do FC Porto tenta, pela primeira vez na sua história, chegar à final da Taça de Portugal. Esta temporada, recorde-se, as «azuis e brancas» já eliminaram o CCR São Martinho (24-0), Oliveira Douro (25-0), Racing Power FC (3-0), JuveForce (3-0) e Marítimo (5-6 após grandes penalidades).