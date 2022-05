Fernando Andrade, jogador do FC Porto, em declarações à Sport tv no relvado do Estádio do Dragão:

«[Golo] Passou-me um filme pela cabeça. Estou muito feliz, poucas pessoas sabem aquilo que passei nestes oito meses. Tive a oportunidade de falar há um mês que trabalhava todas as manhãs até chegar o meu momento e sonhava mesmo com isto: poder ajudar. Foi incrível, quando fiz o golo, todos vieram.

Este ano, para mim, pareceu que ia ser ruim mas termina assim, com esta festa.

[Medalha de campeão] Pesa muito, dá muito trabalho para ganhar, mas já não sai do meu peito. Vou dormir com ela hoje.