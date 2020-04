Fernando Belluschi recordou o golo ao Benfica, na época 2009/10, e que impediu os encarnados de festejar o campeonato no Dragão, com o FC Porto a vencer por 3-1. O golo do argentino foi o último do encontro e ficou nos registos também pelo modo como Belluschi ultrapassou Pablo Aimar, ao passar a bola entre as pernas do compatriota, antes de rematar de fora da área.

«Nunca falei com o Pablo sobre isso», começou por dizer Belluschi, no «FC Porto em casa». «Eu nem vi que era ele, se calhar não tinha feito a caneta [n.d.r: expressão futebolística brasileira equivalente a 'cueca'», disse o antigo médio do FC Porto.

«Mas saiu um golo perfeito, por aquilo que significava, foi dos melhores que já marquei», continuou Belluschi.

O argentino admitiu que «antes do jogo estava toda a gente preocupada» com o facto de o Benfica poder ser campeão no terreno portista. «Não era uma situação feliz para nós. Quando começou, sentimos o publico vibrante e a querer ganhar o jogo», recordou.

Belluschi lembrou ainda outro momento, a finta que fez em Coimbra sobre Diogo Valente. «Esse jogo foi uma guerra, foi um jogo único, diferente de todos», referiu, para concordar que o lance foi dos melhores com a camisola portista.