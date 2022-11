Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, diz ter perdido um irmão, a propósito da morte de Fernando Gomes, antigo avançado dos dragões.

«Partiu um irmão que o futebol me deu. Um Homem cheio de classe dentro e fora do campo. Um ídolo. O nosso eterno capitão. Uma lenda do futebol. Do nosso Porto. Serás eterno meu amigo. Obrigado por tanto!», escreveu Baía.

Baía, de 53 anos, que também foi capitão e símbolo no FC Porto, entrou no plantel dos dragões ainda com Fernando Gomes, que se manteve no clube até 1988/89, precisamente em que o guarda-redes chegou à equipa principal do clube.