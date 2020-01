O FC Porto B venceu neste sábado o Benfica B, no Olival, para a II Liga (2-1). Após o encontro, na flash interview do Porto Canal, o treinador da equipa encarnada fez questão de deixar uma mensagem para Fernando Gomes, atual responsável de scouting dos dragões.

«Queria dar um abraço ao Bibota, mas infelizmente ele não está aqui. Quero dizer que ninguém merece o que o Fernando Gomes está a passar, muito menos ele, que sempre foi uma referência para mim. Espero que consiga ultrapassar esta fase, a sua doença e a perda da filha, que é doloroso para um pai e uma mãe. Um abraço de força», atirou Renato Paiva.

Fernando Gomes debate-se com uma doença do foro oncológico e foi confrontado na sexta-feira com a morte da filha, Filipa, que tinha apenas 32 anos.