Advogado admite que Fernando Madureira poderá regressar à prisão
Defesa do antigo líder dos Super Dragões lembra que já foi cumprida metade da pena
O advogado de Fernando Madureira comentou a libertação do antigo líder dos Super Dragões, que atingiu o limite de detenção preventiva, isto na sequência da decisão do Tribunal da Relação do Porto, que esta sexta-feira reduziu a pena de «Macaco» para três anos e quatro meses, no âmbito da Operação Pretoriano.
«Esta decisão ocorreu por excesso de medida de coação, uma vez que o prazo máximo era de dois anos. Só podia ser estendido se a pena decretada pelo tribunal fosse superior, o que não se verificou porque o Tribunal da Relação do Porto decidiu reduzir a pena para três anos e quatro meses», explicou Miguel Marques Oliveira, à saída da prisão anexa à Polícia Judiciária do Porto.
O advogado sublinhou, no entanto, que «Macaco» poderá voltar à prisão, dependendo dos próximos desenvolvimentos do processo.
«Poderá haver a hipótese [de voltar à prisão] ou poderá não haver, depende do desenrolar do processo. Relativamente à pena que foi condenado, em primeira instância e agora no Tribunal da Relação, lembrar que ele já cumpriu metade da pena, pelo que poderá não ter de voltar a apresentar-se junto do estabelecimento prisional», acrescentou.
Apesar de Madureira ter sido condenado, a decisão ainda não transitou em julgado, mantendo-se a possibilidade de recorrer da sentença.
O antigo líder dos Super Dragões ficou sujeito a medidas de coação menos gravosas, tendo de se apresentar duas vezes por semana às autoridades e ficando impossibilitado de frequentar recintos desportivos.