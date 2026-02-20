O FC Porto apresentou queixa ao tribunal pela presença de Fernando Madureira no interior da Loja Azul e junto ao Estádio do Dragão, confirmou o Maisfutebol, na sequência da informação avançada pelo Jornal de Notícias esta sexta-feira.

Segundo apurou o nosso jornal, o clube alertou o tribunal para a presença de Madureira na loja do estádio pelas 12h05 do passado dia 11 de fevereiro (quarta-feira). Esteve cerca de cinco minutos no interior do estabelecimento e mais dez minutos junto ao Estádio do Dragão.

O FC Porto enviou ao tribunal as respetivas imagens de videovigilância como prova.

Fernando Madureira foi libertado a 6 de fevereiro, por excesso de prisão preventiva (dois anos é o limite máximo legal em Portugal), decisão que surgiu no mesmo acórdão em que o Tribunal da Relação do Porto decidiu reduzir a pena de três anos e nove meses de prisão, aplicada em primeira instância, para três anos e quatro meses, condenação que ainda não transitou em julgado.

A redução em cinco meses face à decisão em primeira instância, bem como a absolvição de Fábio Sousa, deu-se após análise do recurso interposto pelos arguidos da Operação Pretoriano.

Madureira ficou sujeito, enquanto o processo prossegue os seus trâmites legais nas instâncias superiores, a apresentar-se duas vezes por semana à polícia. Está ainda impedindo de frequentar recintos desportivos ou quaisquer eventos relacionados com o FC Porto.

Ora, precisamente neste sentido e após a referida aparição de Madureira na loja e junto ao estádio, o clube pediu ainda, ao tribunal, que a situação de Fernando Madureira seja reavaliada, por possível violação das medidas de coação.