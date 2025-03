Fernando Madureira falou esta segunda-feira em tribunal, no início do julgamento da Operação Pretoriano, tendo culpado André Villas-Boas pelo que aconteceu na Assembleia Geral de novembro de 2023.

«Eu mobilizei os Super Dragões e pessoas conhecidas para irem à Assembleia-Geral para apoiarem Pinto da Costa. Saiu de mim», referiu Fernando Madureira, adiantando que «é completamente falso» que tenha injuriado outros associados do FC Porto e que agiu «para apagar fogos».

«Foram atos isolados que nada tiveram a ver com os Super Dragões. Foi tudo criado por uma máquina de campanha [de Villas-Boas] para ganhar as eleições. Na altura fiquei extremamente nervoso e desagradado. Fiquei irritado, transtornado, angustiado e triste, por ver sócios do FC Porto uns contra os outros. Dizia-lhes: ‘é isto que querem para presidente? [André Villas-Boas] veio aqui, deu uma entrevista, foi para casa e nós aqui ao barulho'.»

Os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais o antigo líder dos Super Dragões Fernando Madureira e a mulher, Sandra Madureira, começaram hoje a responder por 19 crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto, perante forte aparato policial nas imediações e com um atraso de cerca de 45 minutos.

Em prisão preventiva desde janeiro de 2024, Fernando Madureira atribuiu os desacatos e os problemas na Assembleia Geral a uma «campanha» orquestrada pelo movimento de Villas-Boas e garantiu que lhe era «indiferente» de como os sócios iriam votar na alteração dos estatutos.

O antigo líder dos Super Dragões negou ainda conhecer dois dos arguidos e garantiu que estava incompatibilizado com alguns dos outros à data dos factos, a começar por Vítor Catão.