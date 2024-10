Fernando Madureira ficou em silêncio no arranque da fase de instrução da Operação Pretoriano, tal como fez a mulher Sandra Madureira, que também decidiu por não responder às perguntas do juíz.

Recorde-se que esta fase facultativa, que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento, requerida por alguns arguidos, começou esta segunda-feiora no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, depois de dois adiamentos devido a greve dos oficiais de justiça.

Fernando Madureira chegou ao tribunal cerca das 9:20, sob fortes medidas de segurança, e foi saudado por familiares, tendo-se ouvido até gripos de «Meu anjo, estamos a apoiar-te».

No exterior do tribunal foram colocadas duas faixas de apoio a Fernando Madureira: «Liberdade ao Macaco» e uma outra que dizia «Só os mais fortes sobrevivem, nós somos eternos».

Seguem-se as audiências com alguns dos outros arguidos, entre os quais Carlos Nunes, mais conhecido por «Jamaica», José Pedro Pereira e Fernando Saul, ex-funcionário do clube porista.

Em causa está a designada Operação Pretoriano, cuja acusação do Ministério Público (MP) denuncia uma tentativa de os Super Dragões em «criarem um clima de intimidação e medo» na Assembleia Geral do FC Porto de 13 de novembro de 2023, na qual houve vários incidentes e agressões.