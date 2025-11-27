A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar buscas na casa de Fernando Madureira e de outros membros da claque Super Dragões, no âmbito de um processo de agressões e roubo.

Ao todo, a Divisão de Investigação Criminal da PSP está a cumprir cerca de 15 mandatos de buscas em Gaia, no Porto, Santa Maria da Feira e outros locais, tal como avançou o Jornal de Notícias.

Recorde-se que o antigo líder da claque do FC Porto está em prisão preventiva desde fevereiro de 2024 e foi já condenado a três anos e nove meses de prisão, pena que levou ao recurso da defesa do arguido.

Ora, minutos após se saber da atuação da PSP, Sandra Madureira recorreu às redes sociais para reagir ao sucedido, partilhando apenas uma frase: «Outra vez arroz». De referir que a mulher de Fernando Madureira foi recentemente expulsa de sócia dos azuis e brancos.

