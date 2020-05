Nos últimos anos da carreira como futebolista, Sérgio Conceição foi treinado por Fernando Santos nos gregos do PAOK. O atual selecionador nacional foi outro dos convidados do 'FC Porto em Casa', que teve o técnico dos dragões como convidado principal.



Uma boa oportunidade para recuperar episódios do Conceição-futebolista.



«Conceição como jogador era bom, mas para aturá-lo… porra! Um coração enorme e um mau feitio enorme. Isso às vezes toldava-o um bocadinho. Toda a vida do Sérgio é marcada por uma luta constante para ser como é. Sempre venceu essa luta», afirmou Fernando Santos, antes de entrar numa fase mais descontraída da conversa, onde também se falou da famosa «azia» de Conceição por ter ficado no banco durante o jogo de homenagem a Deco.



«Temos os dois muito mau feitio. De manhã não podem falar connosco. Ao nível do treino era difícil, dois mal dispostos a trabalhar juntos. Infelizmente não trabalhei com ele no FC Porto, ele saiu logo para a Lazio. Depois apanhei-o na Grécia, estivemos três anos e meio e ele estava igualzinho.»



Fernando Santos, o eterno 'Engenheiro do Penta' no Dragão, contou outra história ligada à sua passagem de três anos pelos azuis brancos.



«Certo dia, logo de manhã, o Paulinho Santos viu-me a rir e até disse ao Capucho: ‘A mulher do gajo deve estar cá no Porto’», narrou, entre gargalhadas, o campeão da Europa de 2016.



Santos deu também a explicação sobre os últimos dias da carreira de Conceição como atleta, aos 35 anos. «Era muito difícil para mim ter um atleta daquela qualidade e só metê-lo aos 85 minutos. Tive uma conversa séria com ele, olhos nos olhos, e ambos concordámos que estava na altura dele iniciar outras funções.»