O FC Porto começou a decorar, esta quinta-feira, junto ao Estádio do Dragão, o trio elétrico que vai transportar a equipa, no próximo sábado, até aos Aliados.

O camião já está a ser devidamente equipado com as cores dos dragões e tem as referências a Jorge Costa e Pinto da Costa na palavra «campeão», algo que o FC Porto já tem usado nos últimos dias. Na galeria associada, pode ver as imagens da decoração do trio elétrico.

Tal como o FC Porto informou, o veículo panorâmico vai fazer o percurso entre a Ribeira e os Aliados com a equipa a bordo. No entanto, antes disso, os campeões nacionais vão de barco até à Ribeira.

Enquanto o trio elétrico está a ser preparado, também se trabalha a todo o gás nos Aliados. O palco já está montado na avenida e conta com um longo corredor, por onde deverão passar os jogadores, um a um.