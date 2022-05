Fernando Andrade foi emprestado ao Al-Fayha pelo FC Porto, mas uma lesão no joelho fez com que regressasse mais cedo aos dragões.

O extremo foi inscrito na Liga em janeiro, mas até ao momento ainda não foi utilizado por Sérgio Conceição – jogou apenas pela equipa B. Ainda assim, é presença nos festejos da conquistado do campeonato.

O brasileiro viajou com a comitiva portista para Lisboa e é mesmo um dos destaques na festa nos dragões no autocarro, de regresso à cidade do Porto.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, os jogadores festejam a conquista do campeonato, confirmado com a vitória com o Benfica, ao som de música.

Ora veja: