A Fifa deu total razão ao FC Porto na polémica a envolver Cardoso Varela, tendo notificado esta quinta-feira todas as partes envolvidas e explicado em detalhes os motivos por ter impedido o registo do jovem jogador de 16 anos no modesto NK Dinamo Odranski Obrez, da Croácia.

O organismo que tutela o futebol internacional considerou mesmo suspeito o facto de o pai do atleta ter rumado à Croácia para trabalhar, além de ter achado estranho um talento da formação dos dragões ter reforçado um clube amador da terceira divisão do país.

Ainda de acordo com a decisão divulgada nas últimas horas, a Fifa destacou a existência de casos similares noutros mercados, muitos deles na tentativa de obter ganhos financeiros à custa de jovens jogadores.

O presidente portista André Villas-Boas esteve desde início implacável neste assunto e, segundo apurou o Maisfutebol, viu a resolução do caso como uma "grande vitória" do emblema azul e branco nos bastidores.

O FC Porto, agora, pretende acompanhar com bastante atenção se algum clube vai assinar contrato com Cardoso Varela, que, recorde-se, foi formado no Olival e atualmente não está registado em lado algum.