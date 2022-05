O Junior Barranquilla apresentou uma queixa na FIFA contra o FC Porto por falta de pagamento de uma primeira tranche a que o clube colombiano terá direito pela venda de Luis Díaz ao Liverpool no último mercado de janeiro.



A informação foi adiantada por um jornalista colombiano e reproduzida em vários meios de comunicação da Colômbia. Os dragões têm 45 dias para liquidar o valor em falta depois de terem sido notificados pelo organismo que tutela o futebol mundial.



O Junior Barranquilla tem a receber nove milhões de euros, além dos direitos de formação, uma vez que tem 20 por cento do passe dos direitos económicos do cafetero aquando da sua venda aos reds por 45 milhões de euros.



O Maisfutebol entrou em contacto com o FC Porto para esclarecer a situacão, mas até ao momento sem sucesso.