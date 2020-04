O avançado português Fábio Silva, em representação do FC Porto num torneio solidário de FIFA, o «Stay and Play», foi eliminado este sábado nos quartos de final por Mohammed Daramy, do Copenhaga, por 3-1.

A equipa dinamarquesa, representada no jogo virtual pelo avançado de 18 anos, ganhou vantagem de 1-0 por N’Doye, aos sete minutos.

Aos 30 minutos, Fábio Silva levou o FC Porto a empatar por Marega, mas Daramy marcou mais dois golos para eliminar Fábio Silva. Os golos decisivos acontecerem já na segunda parte, por Falk e Wind, respetivamente aos 49 e 82 minutos.