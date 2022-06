Filipe Ribeiro foi anunciado esta quinta-feira como novo coordenador da formação do FC Porto, sucedendo a António Natal, que ocupava o cargo desde julho de 2020. Foi nessa altura, precisamente, que Filipe Ribeiro entrou no clube portista, desempenhando as funções de subcoordenador dos escalões jovens.

O técnico de 47 anos, formado em Desporto com especialização em futebol na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, trabalhou em diversos clubes da região norte de Portugal, nomeadamente Penafiel, Joane, Fafe, Paredes, Paços de Ferreira, Aliados de Lordelo, Gil Vicente, Leça, Serzedo, Vitória de Guimarães e Merelinense. Pelo meio, teve uma experiência no Lietava Jonava da Lituânia.

Filipe Ribeiro já trabalhou como coordenador da formação no Vitória de Guimarães e no Paços de Ferreira, entre 2016 e 2018, antes de chegar ao FC Porto em 2020.

«Queria dar uma palavra de reconhecimento ao professor Natal que, enquanto pôde, nestes dois anos em que esteve connosco, deu o seu melhor no que à disponibilidade, competência e dedicação ao clube diz respeito», salienta Fernando Gomes, Diretor da Formação do clube portista, acrescentando: «Entendemos que o investimento nos recursos humanos e no talento é algo que temos de ter sempre em conta no clube e a isso se deve esta entrada do Filipe Ribeiro. O nosso foco é e continuará a ser o mesmo, que é procurar formar campeões para alimentar a nossa equipa principal e conseguirmos um melhor rendimento desportivo e financeiro para o clube.»

O novo coordenador de formação do FC Porto não esconde qual é o principal objetivo da estrutura. «O desafio maior que temos, e como a história o tem demonstrado, é potencializar os nossos jogadores para que ingressem na equipa principal. É o sonho e o desafio de todos e, em prol disso, uma vasta equipa trabalha todos os dias», diz Filipe Ribeiro.