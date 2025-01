O FC Porto autorizou o Fluminense a abrir negociação com Wendell, mas, por outro lado, recebeu esta sexta-feira um comunicado do São Paulo a dizer que vai assinar um pré-contrato com o jogador na próxima segunda-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

Para libertar já em janeiro o experiente lateral-esquerdo de 31 anos, cujo vínculo termina em junho, os dragões fazem questão de receber uma compensação financeira que Fluminense está disposto a dar: algo em torno de 2 milhões de euros.

O São Paulo, por sua vez, não pretende pagar nada pelo esquerdino brasileiro, por isso procurou primeiro o próprio jogador e nas últimas horas enviou uma notificação à SAD portista a explicar os avanços no pré-contrato, que seria válido somente a partir de 1 de julho.

Sem espaço no plantel de Vítor Bruno, Wendell fez, ao todo, 109 jogos em quatro temporadas. Foi contratado do Leverkusen em 2021, a troco de aproximadamente quatro milhões de euros.