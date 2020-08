O comentário já tem alguns dias mas as reações continuam a fazer-se sentir. Kelvin decidiu brincar com Gilberto, antigo companheiro de equipa no Fluminense, sobre a transferência para o Benfica. «Errou o time», atirou o antigo jogador do FC Porto nas redes sociais, irritando os adeptos encarnados.



Kelvin, recorde-se, foi o autor do golo decisivo no clássico entre FC Porto e Benfica (2-1), no Estádio do Dragão, a 11 de maio de 2013.



Os adeptos do Benfica não gostaram do comentário do extremo na publicação do lateral direito e responderam de imediato. Entre inúmeras críticas, Kelvin foi apelidado de «desempregado». O jogador de 27 anos desvinculou-se do clube portista em abril de 2019 e neste momento está sem jogar: foi dispensado pelo Avaí em maio, embora tenha voltado recentemente a treinar com o clube que vai disputar a Série B do campeonato brasileiro.