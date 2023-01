Autor dos dois golos do Fluminense na vitória frente ao Taubaté, na Copinha, Luan Brito respondeu, no final dessa partida, ao alegado interesse do FC Porto.

O jovem brasileiro adotou uma postura mais evasiva e garantiu que está apenas focado no clube do Rio de Janeiro.

«Interesse do FC Porto? Isso aí eu deixo para os meus empresários, as pessoas que estão de fora. Estou aqui com o Fluminense, focado no dia a dia, como disse, vou dar o meu melhor sempre que entrar em campo», afirmou, ao Saudações Tricolores.

«Estou com a cabeça aqui no Fluminense, vou dar o meu melhor», completou o avançado de 20 anos.