FC Porto
Há 39 min
FC Porto: sabe qual é o contacto mais famoso que Fofana tem no telemóvel?
Reforço portista responde a questionário feito pelas redes sociais do clube
Reforço portista responde a questionário feito pelas redes sociais do clube
Seko Fofana submeteu-se a um daqueles questionários curiosos, que os clubes costumam fazer aos seus jogadores, com perguntas nada habituais. O internacional marfinense respondeu a perguntas como quem é o contacto mais famoso que tem no telemóvel ou com que jogador trocou a camisola mais valiosa.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS