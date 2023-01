Capitão do FC Porto, Pepe esteve esta quarta-feira numa reunião com todos os capitães dos escalões de formação do clube azul e branco.

Além do defesa-central português, também Silvestre Varela, líder da equipa B dos dragões, marcou presença no evento.

De resto, Pepe falou ao grupo. «Temos de passar a mística, e ainda mais aqui no FC Porto, que é para os demais sentirem a importância de ser capitão. Representam um clube histórico, de muita exigência. É um trabalho de todos, e eu procuro passar isso aos meus colegas, a responsabilidade que temos de ter. É importante o mais novo sentir essa responsabilidade. Saber que vai ter de trabalhar em prol da equipa e do clube. Jogamos sempre para ganhar, não jogamos para o empate. Jogamos para sermos campeões, e para isso temos de fazer coisas diferentes, fazer o que os outros não conseguem fazer. O clube nasceu com muita dificuldade e temos de ter isso enraizado no dia a dia», disse.