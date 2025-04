O FC Porto vai expandir a sua marca na formação para o Sudoeste Asiático.

Os dragões anunciaram esta sexta-feira uma parceria com a empresa The Gate Football Enterprise, com o objetivo de promover iniciativas de futebol de formação através da Dragon Force na Indonésia, Singapura, Brunei e Malásia.

De acordo com o comunicado publicado pelo clube, «o acordo contempla uma série de eventos exclusivos, incluindo os FC Porto Youth Football Tours e World Camps, que permitirão a jovens jogadores locais treinar com treinadores do FC Porto sob a metodologia do clube». Além disso, estão previstos programas de desenvolvimento para treinadores e visitas ao Estádio do Dragão e ao Museu, bem como assistir a jogos da equipa principal.

Os FC Porto Youth Football Tours serão realizados na cidade do Porto e são dirigidos a jovens jogadores entre os 8 e os 17 anos oriundos do Sudeste Asiático. O primeiro FC Porto World Camp está programado para Junho deste ano e consiste num programa intensivo de treino de cinco dias, que aborda aspetos técnicos, táticos e específicos de cada posição.