Estão oficializadas as mudanças na formação portista. A direção liderada por André Villas-Boas escolheu dois homens com passado no FC Porto e na Dragon Force. Sérgio Ferreira e Miguel Lopes assumem os sub-19 e os sub-17, respetivamente, e substituem Capucho e Ricardo Costa. José Violante mantém-se nos sub-15.

Segundo anunciou o clube, em comunicado, o novo treinador dos sub-19, Sérgio Ferreira, tem 36 anos e passou pela formação do FC Porto entre 2017/18 e 2019/20. Foi treinador-adjunto no Sp. Braga e, na temporada transata, esteve nos espanhóis do Celta de Vigo.



Já Miguel Lopes, de 42 anos, o novo treinador dos sub-17, foi o primeiro coordenador-técnico das escolas Dragon Force. Depois do FC Porto, Miguel Lopes passou por vários clubes nacionais, entre eles o Vitória de Guimarães, bem como os qataris do Umm-Salal.

Já José Violante, de 37 anos, cumprirá assim a terceira época consecutiva nos sub-15, e é o único que se mantém. Em declarações ao site do clube, o novo diretor da formação, José Tavares, explicou estas escolhas:

«Procurámos dotar o nosso Departamento de Formação de treinadores com perfis e competências muito adequadas ao contexto competitivo e exigente da formação em Portugal. O desenvolvimento individual dos jogadores nas suas várias vertentes, o ensino da complexidade do jogo, a adequação metodológica necessária a um desenvolvimento coerente, sustentado e estrutural, alicerçados em valores e cultura provada e experimentada do ADN FC Porto, são claramente mais-valias em cada um dos eleitos», disse.