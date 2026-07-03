O FC Porto anunciou esta sexta-feira que Marco Silva, jovem central de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube, depois de na última época ter ajudado os sub-19 a conquistar o título nacional de juniores.

«É um dia muito especial para mim, por estar a assinar o meu primeiro contrato profissional para este grande clube. É um sonho realizado e estou muito feliz, era um objetivo que tinha desde sempre», destacou o jovem defesa que, na última época, acumulou 13 jogos pelos juniores, onze no campeonato nacional e outro dois na Youth League.