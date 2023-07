Fran Navarro está no Estádio do Dragão a realizar os habituais exames médicos para assinar contrato com o FC Porto.

A notícia foi avançada pelo jornal O Jogo e entretanto confirmada pelo Maisfutebol. O avançado espanhol de 25 anos deve ser, por isso, oficializado nas próximas horas, tornando-se assim o primeiro reforço de Sergio Conceição para a nova temporada.

Fran Navarro tinha, de resto, contrato por mais uma temporada com o Gil Vicente, tendo sido alvo de negociações entre os dois clubes ainda no mercado de inverno, como o Maisfutebol noticiou na altura.

Formado no Valencia e com experiência no Lokeren, da Bélgica, brilhou nas duas últimas épocas em Barcelos, durante as quais realizou 88 jogos e apontou 37 golos.