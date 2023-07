Único reforço – até ver – do FC Porto para esta temporada, Fran Navarro foi utilizado por Sérgio Conceição no primeiro particular de pré-época, frente à Académica, e marcou pontos, ao fazer um golo.

Ora, nas redes sociais, os dragões partilharam precisamente imagens desse momento do avançado espanhol: solicitado com um cruzamento na direita, Navarro cabeceou de forma certeira numa finalização difícil, de costas para a baliza.

Também Danny Namaso fez o gosto ao pé, num golo de belo efeito da equipa de Sérgio Conceição, com uma jogada coletiva bem trabalhada.

Wendel Silva e Gonçalo Borges também marcaram na goleada por 4-0 no jogo desta manhã no centro de estágios do Olival.

Ora veja os golos: