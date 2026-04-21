Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à segunda mão da meia-final Taça de Portugal, frente ao Sporting, esta quarta-feira (20h45), no Estádio do Dragão. O técnico dos dragões revelou como quer que os seus jogadores recebam o Sporting no campo, comentou a nomeação do árbitro Miguel Nogueira e falou da ligação aos adeptos.

Rui Borges disse que espera ser recebido como o FC Porto foi recebido em Alvalade

«A parte logística é uma das poucas coisas da qual não estou encarregue. Do meu lado o que tentaremos fazer é recebê-los bem no campo com a organização certa e o espírito de que precisamos, com a agressividade que temos de colocar em campo com bola e sem bola, com a crença e desejos necessários de conseguirmos o que merecemos.»

Nomeação de Miguel Nogueira

«Ele esteve no Clássico [com o Benfica] e em muitos jogos como quarto árbitro. Espero uma grande exibição, porque ele é uma grande parte do jogo. Amanhã só vão lá estar as pessoas que merecem estar. A nomeação dele prova que ele tem qualidade para lá estar e fazer um grande trabalho.»

FC Porto já bateu recorde de assistência no Dragão

«Há uma química forte entre a equipa e os adeptos. Sabemos como são os nossos adeptos, sempre muito calorosos, consegues senti-los onde quer que estejas, sendo no Dragão, nas competições europeias ou nas competições domésticas. Por isso, estamos muito agradecidos. Este aumento dos números, em termos do recorde que foi batido, talvez seja porque começamos com uma equipa muito jovem, que talvez fosse “underdog” na Liga, com o espírito de tentar reconstruir algo e este processo tem sido muito rápido. Houve jogos em que não fomos perfeitos, mas poucas vezes os adeptos deixaram o estádio com o sentimento de que não demos tudo. Sabemos todos os problemas que tivemos esta época, mas a equipa até agora fez um esforço incrível para ultrapassar as dificuldades e as ausências, para jogar com o espírito de um dragão. É o que temos feito e o que queremos fazer também amanhã.»