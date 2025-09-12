Rodrigo Mora foi titular em Alvalade, em virtude da lesão de Gabri Veiga e Francesco Farioli ficou satisfeito com o que viu. O treinador do FC Porto elogiou o compromisso defensivo do jovem médio portista e destacou que essa é uma das exigências que tem com os jogadores da frente.

Desafio de manter o mesmo ritmo e intensidade dos primeiros jogos

«É um desafio para todos, mas é definitivamente o que queremos. Elevar a intensidade é algo que causa esforço físico e mental. Mas é o que nós e os jogadores queremos e sentimos que a curto e longo prazo será mais vantajoso. Nos momentos de dificuldades, é importante a forma como reagimos e como todo o plantel está pronto para dar um passo em frente e cobrir algumas necessidades. O Rodrigo Mora é um exemplo fantástico. Ele não foi titular em três jogos, o Gabri Veiga não estava a cem por cento, eu dei-lhe a oportunidade e ele fez um grande jogo contra o Sporting. É o que todos os jogadores têm de fazer.»

Mora assumiu que tem de trabalhar mais defensivamente

«Acredito que uma das áreas-chave de melhoria para os jogadores de ataque é a atitude defensiva, o desejo de ajudar também quando não temos bola. Se olharem para os jogos recentes, já destaquei o que o Luuk de Jong e o William fizeram, o Borja [Sainz] fez três recuperações fantásticas nos últimos jogos, o Rodrigo teve dois sprints de mais de 80 metros a começar na área adversária e a acabar na nossa área. Se queres atingir algo, não há outra forma, para mim. O sacrifício e espírito de pôr a equipa em primeiro é uma prioridade. Os avançados, que têm o privilégio de ter uma equipa que lhes entrega a bola muitas vezes, o que têm de fazer é retribuir algum desse sacrifício. O esforço que os defesas fazem a construir tem de ser recompensado com trabalho defensivo.»