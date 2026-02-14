O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, chamou os jovens Gabriel Brás e Yoan Pereira para o jogo com o Nacional, da 22.ª jornada da Liga.

Os dois joagdores da equipa B integram a comitiva portista, face às várias baixas. Além de Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu, que enfrentam períodos de paragem prolongados, Martim Fernandes e Jakub Kiwior também vão falhar o encontro na Choupana por lesão. Já Francisco Moura, vai cumprir castigo e, por isso, também não viaja para a Madeira.

Gabriel Brás, central de 21 anos, leva 19 jogos pela equipa B esta época. Já o lateral-esquerdo Yoan Pereira, campeão do mundo sub-17, tem 15 jogos nos juniores e dois nos «bês».

William Gomes também está convocado por Farioli, após a providência cautelar interposta pelos dragões, relativamente ao castigo de dois jogos pela expulsão com o Casa Pia, ter sido aceite.

O FC Porto defronta o Nacional este domingo, em jogo da 22.ª jornada da Liga, com pontapé de saída marcado para as 15h30.

Os convocados do FC Porto

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa;

Defesas: Alberto Costa, Yoan Pereira, Gabriel Brás, Jan Bednarek, Thiago Silva, Dominik Prpić e Zaidu;

Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Seko Fofana e Victor Froholdt.

Avançados: Borja Sainz, Pepê, Oskar Pietuszewski, William Gomes, Terem Moffi e Deniz Gül.