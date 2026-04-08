O regresso de Vítor Pereira, atual treinador do Nottingham Forest, ao Estádio do Dragão foi abordado por Francesco Farioli, na conferência de imprensa de antevisão o jogo de quinta-feira (20h00) para a Liga Europa:

Regresso de Vítor Pereira ao Dragão

«O Vítor (Pereira) teve um papel importante no clube, escreveu páginas muito importantes, mas ele preparou a sua equipa para se apresentar forte amanhã e temos de estar preparados para competir na nossa melhor versão. Eles vivem um momento muito positivo desde que Vítor Pereira assumiu a equipa.»

FC Porto é favorito na eliminatória?

«A este nível, é muito difícil apontar um favorito. Temos a oportunidade de seguir em frente na prova e acreditamos nas nossas capacidades. Por outro lado, não nos devemos esquecer do nível do adversário. Se olharmos para a classificação da Premier League podemos ter uma ideia errada. Não nos podemos esquecer de que aquela é a melhor Liga do mundo e esta equipa andou pelo top-5, top-6 durante toda a última temporada. Gastou quase 200 milhões de euros no mercado e tem jogadores com qualidade suficiente para colocar o Nottingham como um dos possíveis vencedores da Liga Europa. Mas não estamos aqui para desempenhar o papel de vítima, queremos enfrentar um adversário muito difícil e jogar com o desejo de chegar a Istambul.»