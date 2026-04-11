O treinador do FC Porto aborda a questão da finalização e a gestão emocional dos jogadores, na fase de todas as decisões, na antevisão à visita ao Estoril, agendada para o próximo domingo (20h30):

Sem William, o segundo melhor marcador da equipa, no Estoril

«A finalização é uma área do jogo em que podemos crescer. Falámos sobre isso depois do Nottingham e ao rever o jogo ficou ainda mais claro. Já discutimos aqui as ausências do De Jong e do Samu, mas a equipa tentou responder coletivamente. Mencionou o William, que não pode jogar amanhã. É um dos jogadores que melhorou recentemente no que toca a contribuições para golos. Os médios têm tido um impacto positivo também e agora é o momento para todos darem o seu contributo e tentarem compensar as ausências que temos no ataque para podermos elevar um pouco a percentagem de eficácia.»

Gestão emocional num plantel jovem

«Temos uma combinação boa entre jogadores jovens e experientes para podermos fechar a temporada da melhor forma, com este espírito de família, que sempre existiu aqui, para ultrapassar as muitas dificuldades que tivemos desde o início da época. A resposta da equipa foi sempre muito boa. Temos muita gente na nossa mente a quem queremos dar-lhes o que merecem, por isso a motivação está lá. Estamos prontos para enfrentar as últimas semanas e, especialmente, o jogo de amanhã.»

Equipa pode melhorar no último passe?

«Contra o Nottingham, criámos mais do que o suficiente para termos vencido com dois ou três golos de vantagem. Podíamos ter criado ainda mais, mas às vezes esquecemo-nos de que jogamos contra um adversário forte, uma das equipas mais valiosas na Liga Europa e um treinador que conhecem bem. Se num jogo de uma fase tão importante da prova nos queixamos porque não ganhámos por 2-0 ou 3-0, isso diz muito sobre a nossa exibição. Mas nem sempre as exibições condizem com os resultados, é algo que temos de melhorar, mas também aceitar. O jogo com o Nottingham já está longe na nossa memória, agora estamos focados na viagem ao Estoril.»